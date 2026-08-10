Телепрограмма на сегодня –
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Программа телепередач на сегодня в Москве

. Для того чтобы вы не заблудились в джунглях цифрового эфирного вещания и могли легко выбрать интересную для вас передачу на одном из каналов российского телевидения, сервис СтарХит ТВ сделал очень удобную, полную телепрограмму на сегодня на все каналы для города Москвы.
Логотип канала: Первый
Первый
  • 05:00
    Телеканал "Доброе утро"
    09:00
    Новости (с субтитрами)
    09:25
    Модный приговор
    0+
    10:15
    Жить здорово!
    16+
    11:00
    Время покажет
    16+
    12:00
    Новости (с субтитрами)
    12:15
    Время покажет
    16+
    14:00
    Большая игра
    16+
    15:00
    Новости (с субтитрами)
    15:15
    Давай поженимся!
    16+
    • Логотип канала: Россия 1
    Россия 1
  • 05:00
    Утро России
    09:00
    Вести
    09:30
    Местное время
    09:55
    О самом главном
    12+
    11:00
    Вести
    11:30
    Вести. Местное время
    12:00
    60 минут
    12+
    14:00
    Вести
    14:30
    Тайны следствия
    16+
    16:30
    Вести
    • Логотип канала: МАТЧ!
    МАТЧ!
  • 06:00
    Лучшие из лучших
    12+
    07:00
    Новости
    07:05
    Все на Матч! Прямая трансляция
    09:00
    Новости
    09:05
    Специальный репортаж
    12+
    09:25
    Специальный репортаж
    12+
    09:55
    Плавание. Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прямая трансляция ...
    13:20
    Новости
    13:25
    Есть тема! Прямая трансляция
    14:35
    Фехтование. II Всероссийская спартакиада. Рапира. Мужчины. Прямая тра...
    • Логотип канала: НТВ
    НТВ
  • 05:25
    Лесник. Своя земля
    16+
    06:30
    Утро. Самое лучшее
    16+
    08:00
    Сегодня
    08:25
    Лесник. Своя земля
    16+
    10:00
    Сегодня
    10:35
    Лесник. Своя земля
    16+
    13:00
    Сегодня
    13:25
    Чрезвычайное происшествие
    14:00
    ДНК
    16+
    16:00
    Сегодня
    • Логотип канала: Пятый канал
    Пятый канал
  • 05:00
    Известия
    16+
    05:25
    Призрак
    16+
    06:10
    Призрак
    16+
    07:00
    Призрак
    16+
    08:00
    Призрак
    16+
    09:00
    Известия
    16+
    09:30
    Свои-7
    16+
    10:20
    Свои-7
    16+
    11:15
    Свои-7
    16+
    12:05
    Свои-7
    16+
    • Логотип канала: Домашний
    Домашний
  • 06:30
    По делам несовершеннолетних
    16+
    07:20
    Давай разведёмся!
    16+
    08:20
    Тест на отцовство
    16+
    10:35
    Прости меня...
    16+
    11:45
    Беду отведу
    16+
    12:50
    Знахарка
    16+
    13:25
    Верну любимого
    16+
    14:00
    Голоса ушедших душ
    16+
    14:35
    Двойная спираль
    16+
    19:00
    Под маской любви
    16+
    • Логотип канала: ТНТ
    ТНТ
  • 05:00
    "Утро ТНТ"-2026
    16+
    05:50
    Однажды в России. Спецдайджесты-2023
    16+
    06:20
    Большой куш
    16+
    07:00
    Большой куш
    16+
    09:00
    Большой куш
    16+
    11:25
    СашаТаня
    16+
    11:30
    СашаТаня
    16+
    12:00
    СашаТаня
    16+
    12:30
    СашаТаня
    16+
    13:00
    СашаТаня
    16+
    • Логотип канала: МИР
    МИР
  • 05:00
    Наше кино. История большой любви
    16+
    05:15
    Через Гоби и Хинган
    16+
    06:00
    Вместе каждый день
    06:15
    Через Гоби и Хинган
    16+
    08:30
    СМЕРШ
    16+
    10:00
    Вместе каждый день
    10:10
    СМЕРШ
    16+
    13:00
    Вместе каждый день
    13:15
    Мировое соглашение
    16+
    14:05
    Дела судебные. Битва за будущее
    16+
    • Логотип канала: СТС
    СТС
  • 05:00
    100 мест, где поесть
    16+
    06:15
    С лёгким утром!
    16+
    07:30
    ПроСТО кухня. Лучшее
    12+
    08:00
    Вам и не снилось
    16+
    09:00
    100 мест, где поесть
    16+
    09:50
    Завтрак у папы
    12+
    11:40
    Вредная привычка
    12+
    13:45
    Холоп
    16+
    16:00
    Плакса
    16+
    18:00
    Мама будет против
    16+
    • Логотип канала: ТВ Центр
    ТВ Центр
  • 05:15
    Мифы о еде
    16+
    06:00
    Настроение
    6+
    08:10
    Смех, дрожь и видео
    16+
    08:40
    Смертельный тренинг
    16+
    09:30
    Смертельный тренинг
    16+
    10:35
    Братья Вайнеры. Место встречи
    16+
    11:30
    События
    6+
    11:50
    Я иду тебя искать-5
    12+
    12:45
    Я иду тебя искать-5
    12+
    13:45
    Мой герой
    12+
    • Логотип канала: Общественное телевидение России
    Общественное телевидение России
  • 05:05
    "На приёме у главного врача" с Марьяной Лысенко
    16+
    06:00
    Это сделано в России
    12+
    06:10
    Точка, точка, запятая...
    16+
    07:30
    Календарь
    12+
    08:00
    Новости
    08:05
    Пёстрый мир
    08:30
    Новости
    08:35
    Пёстрый мир
    09:00
    Новости
    09:05
    ОТРажение
    • Логотип канала: Культура
    Культура
  • 06:30
    Пешком...
    07:05
    Легенды мирового кино
    07:35
    Цветы запоздалые
    09:15
    Диалоги о животных
    10:00
    Новости культуры
    10:15
    Неизвестные маршруты России
    10:55
    Бронзовая птица
    12:00
    Запечатленное время
    12:30
    Новости культуры
    12:45
    Коллекция Петра Шепотинника
    • Логотип канала: ТВ-3
    ТВ-3
  • 05:00
    Мистические истории
    16+
    05:45
    Мультфильмы
    0+
    06:00
    Мультфильмы
    0+
    08:30
    Леди Баг и Супер-Кот
    6+
    09:00
    Слепая
    16+
    09:30
    Слепая
    16+
    10:00
    Порча
    16+
    10:30
    Порча
    16+
    11:00
    Гадалка
    16+
    11:30
    Гадалка
    16+
    • Логотип канала: РЕН ТВ
    РЕН ТВ
  • 05:00
    Самые шокирующие гипотезы
    16+
    06:00
    С бодрым утром!
    16+
    08:30
    Новости
    16+
    09:00
    "Военная тайна" с Игорем Прокопенко
    16+
    11:00
    Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
    16+
    12:00
    Информационная программа 112
    16+
    12:30
    Новости
    16+
    13:00
    Загадки человечества с Олегом Шишкиным
    16+
    15:00
    Дикий, дикий мир
    16+
    16:00
    Информационная программа 112
    16+
    • Логотип канала: Звезда
    Звезда
  • 06:00
    Не факт!
    12+
    06:30
    Вор
    16+
    09:00
    Новости дня
    16+
    09:20
    Тревожный вылет
    12+
    11:10
    Военный корреспондент
    16+
    13:00
    Новости дня
    16+
    13:25
    Военный корреспондент
    16+
    13:55
    Все сначала
    16+
    15:00
    Военные новости
    16+
    15:05
    Все сначала
    16+
    • Логотип канала: Спас ТВ
    Спас ТВ
  • 05:00
    День Патриарха
    0+
    05:10
    Завет. Жизнь Христа
    6+
    05:55
    Прямая линия. Ответ священника
    12+
    06:55
    Святыни России
    6+
    08:00
    Мультфильмы на "Спасе"
    0+
    09:00
    Вечер на "Спасе"
    0+
    10:00
    От воскресенья до воскресения
    6+
    10:15
    Церковь и мир
    0+
    10:40
    Лики Богородицы
    0+
    11:15
    Монах
    0+
    • Логотип канала: Пятница
    Пятница
  • 05:00
    Секреты на кухне
    16+
    05:30
    Пятница News
    16+
    05:50
    Запретный Китай
    16+
    06:50
    Запретная Индия
    16+
    07:40
    Четыре дачи
    16+
    09:20
    Четыре дачи
    16+
    11:00
    Домохозяйки против шефов
    16+
    12:50
    Битва шефов
    16+
    15:00
    Битва шефов
    16+
    17:00
    Битва шефов
    16+
    • Логотип канала: Карусель
    Карусель
  • 05:00
    Ранние пташки
    6+
    07:00
    С добрым утром, малыши!
    0+
    07:35
    Беби Борн
    0+
    07:40
    Кошечки-собачки
    0+
    10:20
    Парк Турум-Бурум
    0+
    10:30
    Робокар Поли и его друзья
    0+
    10:45
    Смешарики
    0+
    12:45
    Джи-Джи Бонд: Супергонщик
    6+
    13:00
    Карбот
    6+
    13:30
    Барбоскины
    0+
    • Логотип канала: Ю
    Ю
  • 05:00
    Моя свекровь - монстр
    16+
    05:50
    Моя свадьба лучше!
    16+
    07:40
    Супермама
    16+
    09:30
    Формула здоровья
    16+
    09:55
    Семейные узы
    16+
    12:05
    Селянка-горожанка
    16+
    13:55
    Моя свекровь - монстр
    16+
    16:35
    Беременна в 45
    16+
    21:00
    Дом-2. Новая жизнь
    16+
    00:10
    Семейные узы
    16+
    • Логотип канала: 2x2
    2x2
  • 05:10
    Волк
    16+
    05:55
    Вставай на 2х2
    16+
    06:00
    Скинь видос
    16+
    06:20
    Скинь видос
    16+
    06:40
    Скинь видос
    16+
    07:10
    Смешарики
    12+
    07:30
    Смешарики
    12+
    07:55
    Смешарики
    12+
    08:10
    Смешарики
    12+
    08:30
    Смешарики
    12+
    • Логотип канала: СОЛНЦЕ
    СОЛНЦЕ
  • 05:00
    Маша и Медведь
    0+
    09:00
    Три кота
    0+
    12:00
    Барбоскины
    0+
    15:35
    Чик-Чирикино
    6+
    16:35
    Монстромания
    12+
    18:00
    Простоквашино
    0+
    20:05
    Родители. Так и живём
    12+
    01:05
    Маша и Медведь
    0+
    • Логотип канала: Суббота!
    Суббота!
  • 05:00
    Маша и Медведь
    0+
    05:20
    Маша и Медведь
    0+
    05:45
    Маша и Медведь
    0+
    05:55
    Маша и Медведь. Машины песенки
    0+
    06:00
    Маша и Медведь
    0+
    06:10
    Маша и Медведь: Парк чудес
    0+
    06:30
    Маша и Медведь
    0+
    06:55
    Маша и Медведь
    0+
    07:10
    Маша и Медведь
    0+
    09:30
    Маша и Медведь. Машины песенки
    0+
    • Логотип канала: Россия 24
    Россия 24
  • 05:36
    Погода 24
    06:00
    Вести
    06:07
    Экономика
    06:10
    Вести
    06:31
    Спорт
    06:35
    Погода 24
    06:39
    Погода
    06:40
    Вести
    06:45
    Экономика
    07:00
    Вести
    • Логотип канала: Че!
    Че!
  • 06:00
    +100500
    16+
    08:50
    Улётное видео
    16+
    13:00
    Улётное видео
    16+
    13:30
    Решала
    16+
    17:30
    Охотники
    16+
    18:30
    Влад решает
    16+
    21:30
    Охотники
    16+
    22:30
    Охотники
    16+
    23:30
    Опасные связи
    18+
    04:00
    Вне закона: Преступление и наказание
    16+
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