Телепрограмма на сегодня - Москва
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Сегодня
Сб, 31
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Чт, 5
Первый
5:00Полосатый рейс
12+
6:00Новости
6:10Полосатый рейс
12+
6:30Девушка без адреса
0+
7:55Варвара-краса, длинная коса
0+
9:15"Золушка". Кино в цвете
0+
10:00Новости (с субтитрами)
10:15Золушка
0+
10:50Девчата
0+
12:00Новости (с субтитрами)
12:15Девчата
0+
12:40"Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
0+
14:15Джентльмены удачи
12+
15:40Бриллиантовая рука
12+
17:15Любовь и голуби
12+
18:00Вечерние новости (с субтитрами)
18:15Любовь и голуби
12+
19:15Ирония судьбы, или C легким паром!
12+
22:22Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя
16+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
0+
0:00Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя
16+
Россия 1
6:35Управдомша
12+
9:45Карнавальная ночь
0+
11:00Вести
11:20Вести. Местное время
11:30Москва слезам не верит
12+
14:00Служебный роман
12+
16:50Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
6+
18:10Песни от всей души
12+
20:00Вести
20:30Песни от всей души
12+
21:30Иван Васильевич меняет профессию
6+
23:00Песни от всей души
12+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
0:00Новогодний голубой огонёк-2023
ТВ Центр
6:05Снежный человек
16+
7:45Невезучие
16+
9:20Большое кино
12+
9:50Укротительница тигров
0+
11:30События
6+
11:45Президент и его внучка
6+
13:20Назад в СССР
12+
14:05Михаил Задорнов. Трудно жить легко
12+
14:45Самая обаятельная и привлекательная
12+
16:05Ширли-мырли
12+
18:25"Дед Мороз и зайцы". Юмористический концерт
16+
21:20Вечера на хуторе близ Диканьки
6+
22:00Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С. Собянина
0+
22:05Вечера на хуторе близ Диканьки
6+
22:30Морозко
6+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0+
0:00Новый год: Лучшее!
16+
2:05Свадьба в Малиновке
0+
3:40Укрощение строптивого
12+
Культура
6:30"Новогоднее приключение". "Праздник новогодней елки"
7:55Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)
10:15Передвижники
10:55Волшебные мгновения в дикой природе
11:50Международный фестиваль "Цирк будущего"
13:15Усатый нянь
14:30Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя пти...
16:15Марк Захаров. Технология чуда
16:55Обыкновенное чудо
19:15Новогодний вечер с Юрием Башметом
21:05Дуэнья
22:35"Романтика романса". Новогодний гала-концерт
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0:00"Романтика романса". Новогодний гала-концерт
1:25"Пласидо Доминго и друзья". Гала-концерт в театре Ковент-Гарден. 1996...
3:00Перерыв в вещании
ТНТ
5:00Comedy Баттл
16+
5:45Открытый микрофон
16+
6:35Однажды в России. Спецдайджест
16+
7:00Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
16+
9:00Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2
16+
10:45Самый Новый год!
16+
12:30Жуки
16+
13:00Жуки
16+
13:30Жуки
16+
14:00Жуки
16+
14:30Жуки
16+
15:00Жуки
16+
15:30Жуки
16+
16:00Жуки
16+
16:30Жуки
16+
17:00Жуки
16+
17:30Жуки
16+
18:00Жуки
16+
18:30Жуки
16+
19:00Жуки
16+
19:30Жуки
16+
20:00Жуки
16+
20:30Однажды в России
16+
21:30Самоирония судьбы
16+
23:00Комеди Клаб
16+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0+
0:05Комеди Клаб
16+
1:05Самоирония судьбы
16+
2:25"Комеди Клаб. Новогодний выпуск "Караоке Star"
16+
3:10"Комеди Клаб. Новогодний выпуск "Караоке Star"
16+
4:00Комеди Клаб. Новогодний выпуск
16+
4:40Комеди Клаб. Новогодний выпуск
16+
Домашний
6:056 кадров
16+
6:306 кадров
16+
8:55Пять ужинов
16+
10:25Домашняя кухня
16+
15:55Любимый Новый год
16+
19:55Предсказания-2023
16+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0:05Предсказания-2023
16+
3:30Наш Новый год. Романтические шестидесятые
16+
4:20Наш Новый год. Душевные семидесятые
16+
РЕН ТВ
5:00Легенды Ретро FM
16+
22:00Особенности национальной охоты
16+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0+
0:00Особенности национальной охоты
16+
0:10Концерт группы "Ленинград"
16+
1:55Особенности национальной рыбалки
16+
3:40Особенности национальной политики
16+
СТС
5:106 кадров
16+
5:356 кадров
16+
5:556 кадров
16+
6:00Снежная королева
0+
7:05Мультфильмы
0+
7:30Мультфильмы
0+
7:40Мультфильмы
0+
7:55Мисс Новый год
0+
8:05Уральские пельмени
16+
8:40Уральские пельмени
0+
9:55Уральские пельмени
16+
10:55Уральские пельмени
0+
12:20Уральские пельмени
16+
13:40Уральские пельмени
16+
15:10Уральские пельмени
16+
16:40Уральские пельмени
16+
18:10Уральские пельмени
16+
19:50Уральские пельмени
16+
21:25Уральские пельмени
16+
23:00Уральские пельмени
16+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0+
0:05Уральские пельмени
16+
1:25Уральские пельмени
16+
2:55Уральские пельмени
16+
4:00Уральские пельмени
16+
ТВ-3
5:30Мультфильмы
0+
6:00Мультфильмы
0+
8:30Вернувшиеся
16+
9:30Сын маски
12+
11:30Песни с предсказаниями
12+
18:15Наследники и самозванцы
16+
19:45Наследники и самозванцы
16+
21:30Волшебный Новый год
16+
23:00Лучшие песни нашего кино
12+
23:50Новогоднее обращение президента
12+
0:05Лучшие песни нашего кино
12+
Спас ТВ
5:00День Патриарха
0+
5:10Золушка
0+
6:35Воскресение
0+
8:10Волга-Волга
0+
10:15Праздник новогодней ёлки
0+
11:25Дети Дон Кихота
6+
13:00Мультфильмы на Спасе
0+
14:10Женитьба Бальзаминова
6+
16:00Святые воины
6+
16:35Святые воины
6+
17:05Святые воины
6+
17:40Святые воины
6+
18:10Простые чудеса
12+
19:00Патриарший новогодний молебен в Храме Христа Спасителя
0+
19:40Простые чудеса
12+
20:45Маленькая принцесса
0+
22:40Донбасс. По дороге в Рождество
0+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0+
0:05Донбасс. По дороге в Рождество
0+
2:25Лето Господне
6+
3:55Снежная королева
0+
Mezzo
5:12Фестиваль Jazz a Vienne
6:15Джазовый фестиваль "Джаз во Вьене" (Франция)
7:15Джазовый фестиваль "A to JazZ"
8:15Фелипе Кабрера: "Медуза" с Джудит Санчес Руис
9:08InterMezzo
10:05Год из жизни хореографа Иржи Килиана
11:00"Лебединое озеро", Анжелен Прельжокаж. Национальный театр танца, Шайо
12:50Рафаэль Рикени, Nerja - Шайо, Национальный театр танцев
14:30"Сон в летнюю ночь" Бриттена в Оперном театре Лилля
17:35Маркус Миллер - "Tutu Revisited"
19:32Антониу Замбужу - концертный зал La Cigale
20:45Датский национальный симфонический оркестр "Fantasymphony"
22:30"Кавалер розы" Рихарда Штрауса
2:05Чайковский: "Щелкунчик" в исполнении балета Сан-Франциско
3:38"Елена Прекрасная" Жака Оффенбаха в Опере Лозанны
Пятый канал
5:00Великолепная пятёрка-5
16+
5:35Великолепная пятёрка-2
16+
6:15Двенадцать месяцев
0+
7:20Двенадцать месяцев
0+
8:40Временно недоступен
12+
9:45Временно недоступен
12+
10:55Временно недоступен
12+
12:05Временно недоступен
12+
13:15Временно недоступен
12+
14:20Временно недоступен
12+
15:35Временно недоступен
12+
16:35Временно недоступен
12+
17:35Каникулы строгого режима
12+
18:40Каникулы строгого режима
12+
19:45Каникулы строгого режима
12+
20:30Три орешка для Золушки
0+
21:55Моя родная Ирония судьбы
12+
22:55Праздничный концерт группы "Любэ"
12+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина
0+
0:05Праздничный концерт группы "Любэ"
12+
2:55Супердискотека 90-х. Радио рекорд
12+
2x2
5:00Пингвины Мадагаскара
12+
5:25Время прохождений 2х2
16+
5:35Подозрительная Сова
16+
6:00Русские мультфильмы
12+
7:35Аватар: Легенда о Корре
12+
8:10Аватар: Легенда о Корре
12+
8:35Новости 2х2
16+
8:40Аватар: Легенда о Корре
12+
9:05Аватар: Легенда о Корре
12+
9:30Аватар: Легенда о Корре
12+
9:55Губка Боб Квадратные Штаны
16+
10:25Губка Боб Квадратные Штаны
16+
10:55Губка Боб Квадратные Штаны
16+
11:20Наруто: Ураганные хроники
16+
11:55Наруто: Ураганные хроники
16+
12:20Наруто: Ураганные хроники
16+
12:50Наруто: Ураганные хроники
16+
13:20Наруто: Ураганные хроники
16+
13:50Боевой континент
16+
14:15Боевой континент
16+
14:40Киберкраш
16+
15:40Новости 2х2
16+
15:45Пингвины Мадагаскара
12+
16:10Пингвины Мадагаскара
12+
16:40Время приключений
12+
17:10Время приключений
12+
17:35Время приключений
12+
18:10Время приключений
12+
18:35Новости 2х2
16+
18:40Губка Боб Квадратные Штаны
16+
19:05Губка Боб Квадратные Штаны
16+
19:35Американский папаша
16+
20:05Симпсоны
16+
20:30Гриффины
16+
21:00Колдуй отсюда
16+
21:25Колдуй отсюда
16+
21:55Колдуй отсюда
16+
22:22Колдуй отсюда
16+
22:55Колдуй отсюда
16+
23:25Колдуй отсюда
16+
23:55Новогоднее обращение Президента РФ
0+
0:05Техно-ёлка
16+
TV1000
5:00Робин Гуд
16+
7:15Робин Гуд: Начало
16+
9:10Мушкетёры
12+
11:05Джуманджи
6+
13:00Интуиция
12+
14:35Неспящие в Сиэтле
6+
16:30Реальная любовь
16+
19:00Назад в будущее
12+
21:05Назад в будущее-2
12+
23:00Назад в будущее-3
12+
1:00Джуманджи
6+
2:35Затерянный мир
12+
4:05Мушкетёры
12+
TV21
6:40Бельканто
16+
8:25Я, Анна
16+
10:00Манекенщица
16+
11:00Звуки музыки
6+
12:45Коп на драйве
12+
14:20Две женщины
12+
16:05Мерцающие огни
16+
18:00Манекенщица
16+
19:00Звуки музыки
6+
20:45Коп на драйве
12+
22:20Две женщины
12+
0:05Мерцающие огни
16+
2:00Манекенщица
16+
3:00Звуки музыки
6+
4:45Коп на драйве
12+
КИНОКОМЕДИЯ
6:45Громкая связь
16+
8:35Дедушка легкого поведения
18+
10:25Эйс Вентура: Розыск домашних животных
12+
12:00Эйс Вентура-2: Когда зовёт природа
12+
13:40Поездка в Америку
18+
15:55Блондинка в законе
12+
17:40Блондинка в законе-2
12+
19:30Поменяться местами
16+
21:40Зеленая книга
16+
0:05Пуленепробиваемый
12+
1:50Рыцари справедливости
18+
4:10Бабки
16+
Viasat Explore
5:10Адские перевозки
12+
6:05Адские перевозки
12+
6:50Адские перевозки
12+
7:40Адские перевозки
12+
8:30Адские перевозки
12+
9:20Винтажные электромобили
12+
10:05Винтажные электромобили
12+
10:55Австралийские золотоискатели
12+
11:40Австралийские золотоискатели
12+
12:30Переделка старья
12+
13:20Переделка старья
12+
14:05Переделка старья
12+
14:55Переделка старья
12+
15:45Переделка старья
12+
16:35Ледовые викинги
12+
17:25Ледовые викинги
12+
18:10Ледовые викинги
12+
19:00Отчаянные дальнобойщики
16+
19:45Отчаянные дальнобойщики
16+
20:30Отчаянные дальнобойщики
16+
21:20Отчаянные дальнобойщики
16+
22:05Австралийские золотоискатели
12+
22:50Австралийские золотоискатели
12+
23:40Австралийские золотоискатели
12+
0:25Перевозчики поездов
12+
1:15Перевозчики поездов
12+
2:00Перевозчики поездов
12+
2:45Перевозчики поездов
12+
3:25Железная дорога во льдах
6+
4:15Железная дорога во льдах
6+
Viasat History
5:05Невероятные изобретения
12+
5:35Невероятные изобретения
12+
6:10Невероятные изобретения
12+
6:30Взлом кодов
16+
7:30Древние суперстроения
12+
8:25Древние суперстроения
12+
9:25Древние суперстроения
12+
10:20Древние суперстроения
12+
11:25Древние суперстроения
12+
12:25Загадки Египта
12+
13:15Загадки Египта
12+
14:10Загадки Египта
12+
15:00Древние конструкторы
12+
16:00Саккара: тайные иероглифы пирамид
6+
17:00Греческие острова: одиссея с Беттани Хьюз
12+
17:55Греческие острова: одиссея с Беттани Хьюз
12+
18:50Большие гонки
16+
19:45Большие гонки
16+
20:45Иудея и Рим: фатальный конфликт
6+
21:45Иудея и Рим: фатальный конфликт
6+
22:40Военные заводы
12+
23:30Военные заводы
12+
0:25Военные заводы
12+
1:10Взлом кодов
16+
2:05Взлом кодов
16+
2:55Исторические убийства
16+
3:45Исторические убийства
16+
4:25Исторические убийства
16+
Ретро
6:00Семейные обстоятельства
12+
7:25Я родом из детства
12+
9:05Жди меня, Анна
12+
10:20Девочка ищет отца
0+
11:55Полет в страну чудовищ
12+
13:10Улица младшего сына
6+
15:00Часы остановились в полночь
12+
16:45Путешествие с Анитой
16+
18:35Леди исчезает
16+
20:20Скрудж
16+
22:25Паруса моего детства
12+
23:40Я родом из детства
12+
1:20Годен к нестроевой
12+
2:35День, когда исполняется 30 лет
16+
3:55Деревенские каникулы
12+
4:25Улица младшего сына
6+
Звезда
5:00Новогодние приключения Маши и Вити
6+
6:10Большая семья
12+
7:55Небесный тихоход
12+
9:20Медовый месяц
12+
10:55Женатый холостяк
12+
12:25"Тариф "Новогодний"
16+
13:50Карнавал
12+
16:25Берегись автомобиля
12+
18:00"Главное" с Ольгой Беловой
16+
20:00Овечка Долли была злая и рано умерла
16+
22:00Новогодний концерт "Место встречи"
12+
23:50Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0:05Новогодний концерт "Место встречи"
12+
1:05Гардемарины, вперед!
12+
Союз
5:00Утреннее правило
0+
5:30Путь к храму (Новосибирск)
0+
5:55Православный словарь
0+
6:00Сказки Добролесья
0+
6:15Дайджест православной службы милосердия (Екатеринбург)
0+
6:25Простые истории (Екатеринбург)
0+
6:30Читаем апостол (Санкт-Петербург)
0+
6:40Читаем Евангелие вместе с Церковью (Санкт-Петербург)
0+
6:50Церковный календарь (Санкт-Петербург)
0+
7:00Божественная литургия. Прямая трансляция
0+
9:55Песнопение дня
0+
10:00Родное слово (Новосибирск)
0+
10:30В смысле (Краснодар)
0+
11:00Документальный фильм
0+
11:15Источник жизни (Нижний Новгород)
0+
11:30Сказки Добролесья (Екатеринбург)
0+
11:45Погода
0+
11:50Этот день в истории (Екатеринбург)
0+
11:55Православный на всю голову!
0+
12:00Анонсы православных событий
0+
12:05Канон (Москва)
0+
12:25День ангела
0+
12:30Дайджест православной службы милосердия (Екатеринбург)
0+
12:45Документальный фильм
0+
12:55Православный словарь
0+
13:00Таинства Церкви (Москва)
0+
13:25Этот день в истории (Екатеринбург)
0+
13:30"Доброе слово - день" и "День в Шишкином лесу" (Москва)
0+
14:00"Благая часть" с протоиереем Евгением Попиченко
0+
14:05Православная азбука (Саратов)
0+
14:25Слушаем святых отцов
0+
14:30Читаем апостол (Санкт-Петербург)
0+
14:40Читаем Евангелие вместе с Церковью (Санкт-Петербург)
0+
14:50Церковный календарь (Санкт-Петербург)
0+
15:00Лекция профессора А.И. Осипова (Москва)
0+
15:35Учимся растить любовью (Санкт-Петербург)
0+
16:00Этот день в истории (Екатеринбург)
0+
16:05Хранители памяти (Москва)
0+
16:25День ангела
0+
16:30"Доброе слово - вечер" и "Вечер в Шишкином лесу" (Москва)
0+
16:45Слово в образе (Санкт-Петербург)
0+
17:00Всенощное бдение. Прямая трансляция
0+
19:45День ангела
0+
19:50Православный словарь
0+
20:00Погода
0+
20:05Слушаем святых отцов
0+
20:10Правило ко причащению
0+
21:00Вечернее правило
0+
21:30Мысли о прекрасном (Москва)
0+
21:55"Благая часть" с протоиереем Евгением Попиченко
0+
22:00Песнопение дня
0+
22:05Лекция профессора А.И. Осипова (Москва)
0+
23:00Вечернее правило
0+
23:30Кулинарное паломничество (Москва)
0+
23:45Песнопения для души
0+
0:00Православный словарь
0+
0:05Плод веры (Москва)
0+
0:30Лекция профессора А.И. Осипова (Москва)
0+
1:05Простые истории
0+
1:10Документальный фильм
0+
1:40Первосвятитель
0+
1:55Погода
0+
2:00Мульткалендарь
0+
2:05Документальный фильм
0+
2:30Письма из провинции (Нижний Новгород)
0+
2:45Сказки Добролесья
0+
3:00Церковь и общество (Москва)
0+
3:25Слушаем святых отцов
0+
3:30Документальный фильм
0+
3:55Простые истории (Екатеринбург)
0+
4:00Православный на всю голову!
0+
4:05События недели (Москва)
0+
4:55Этот день в истории (Екатеринбург)
0+
Усадьба
5:00Пустите строителей в дом
12+
5:45Искусство в интерьере
12+
6:00Деревня года
12+
6:50Нoвыe Робинзoны
12+
7:15Побег из города
12+
7:45Дачные радости с Мариной Рыкалиной
12+
8:10Моя крепость
12+
8:40Сам себе дизайнер
12+
8:55Пусть растет!
0+
9:25Дачных дел мастер
12+
9:55Ботаника с Павлом Стерховым
12+
10:25Oгoрод круглый год
12+
10:40Oгoрод круглый год
12+
11:00Самогон
16+
11:20Закуски
12+
11:35Органическое земледелие
0+
12:05Народные умельцы
12+
12:35Красивая выпечка с Джульет
12+
13:30Огород круглый год. Зимние работы
12+
13:40Огород круглый год
12+
14:00Ботаника с Павлом Стерховым
12+
14:30Усадьбы будущего
12+
15:00Самогон
16+
15:20Закуски
12+
15:35Органическое земледелие
0+
16:10Ремонт без правил
12+
16:40Красивая выпечка с Джульет
12+
17:30Дом с нуля
12+
18:00Деревня года
12+
18:50Нoвыe Робинзoны
12+
19:20Побег из города
12+
19:50Дачные радости с Мариной Рыкалиной
12+
20:20Моя крепость
12+
20:50Сам себе дизайнер
12+
21:10Пусть растет!
0+
21:40Дачных дел мастер
12+
22:10Как поживаете?
12+
22:40Чай вдвоем
12+
22:55Нoвыe Робинзoны
12+
23:25Побег из города
12+
23:55Дачные радости с Мариной Рыкалиной
12+
0:25Моя крепость
12+
1:00Сам себе дизайнер
12+
1:10Проект мечты
12+
1:40Дачных дел мастер
12+
2:05Варенье
12+
2:20Ботаника с Павлом Стерховым
12+
2:45Усадьбы будущего
12+
3:15Самогон
16+
3:30Закуски
12+
3:40История усадеб
12+
4:10Ремонт без правил
12+
4:35Идеальный сад
12+
Здоровое ТВ
5:00Тренажерка
6+
5:30"Коронный" вопрос
12+
5:45Кабинет косметолога
16+
6:00Образ жизни - диабет
12+
6:30Спросите тренера
12+
7:00Тренажерка
6+
7:30"Коронный" вопрос
12+
7:45Фитнес для малыша
16+
8:00Образ жизни - диабет
12+
8:30Спросите тренера
12+
9:00Тренажерка
6+
9:30"Коронный" вопрос
12+
9:45Фитнес для малыша
16+
10:00Образ жизни - диабет
12+
10:30Спросите тренера
12+
11:00Тренажерка
6+
11:30"Коронный" вопрос
12+
11:45Фитнес для малыша
16+
12:00Сила еды
6+
12:30Спросите тренера
12+
13:00Ой, мамочки! С Анной Левадной
12+
13:30Тренажерка
6+
14:00"Коронный" вопрос
12+
14:15Кабинет косметолога
16+
14:30Сила еды
6+
15:00Спросите тренера
12+
15:30Ой, мамочки! С Анной Левадной
12+
16:00Тренажерка
6+
16:30"Коронный" вопрос
12+
16:45Кабинет косметолога
16+
17:00Образ жизни - диабет
12+
17:30Спросите тренера
12+
18:00Тренажерка
6+
18:30"Коронный" вопрос
12+
18:45Фитнес для малыша
16+
19:00Образ жизни - диабет
12+
19:30Спросите тренера
12+
20:00Тренажерка
6+
20:30"Коронный" вопрос
12+
20:45Фитнес для малыша
16+
21:00Образ жизни - диабет
12+
21:30Спросите тренера
12+
22:00Тренажерка
6+
22:30"Коронный" вопрос
12+
22:45Фитнес для малыша
16+
23:00Сила еды
6+
23:30Спросите тренера
12+
0:00Ой, мамочки! С Анной Левадной
12+
0:30Тренажерка
6+
1:00"Коронный" вопрос
12+
1:15Кабинет косметолога
16+
1:30Сила еды
6+
2:00Спросите тренера
12+
2:30Ой, мамочки! С Анной Левадной
12+
3:00Тренажерка
6+
3:30"Коронный" вопрос
12+
3:45Кабинет косметолога
16+
4:00Образ жизни - диабет
12+
4:30Спросите тренера
12+
ИНДИЙСКОЕ КИНО
8:35Легенда о любви
16+
11:15Дон. Главарь мафии
16+
14:30Дон. Возвращение
16+
17:10Братан Мунна и Махатма Ганди
16+
20:00Эту пару создал Бог
16+
23:10Играем рок!!
16+
1:55Великий воин
16+
TV1000 Русское кино
5:30Фиксики
6+
6:40Пин-код
6+
8:55Три кота
6+
10:00Ёлки лохматые
6+
11:25Ёлки
12+
13:00Ёлки-2
12+
14:40Ёлки-3
6+
16:25Ёлки-1914
6+
18:15Ёлки-5
6+
19:50Ёлки новые
6+
21:20Ёлки последние
6+
23:00Ёлки
12+
0:30Ёлки-2
12+
2:10Ёлки-3
6+
3:40Ёлки-1914
6+
365 дней ТВ
5:20Российские военные в начале ХХ века
12+
5:45Бунты в России
12+
6:15Историада
12+
7:10Российские династии
6+
7:45Пешком по Москве
6+
8:00Петергоф - жемчужина России
6+
8:25Всемирное наследие
12+
9:15Не квартира. Музей!
12+
9:30Петергоф - жемчужина России
6+
9:55Россия глазами иностранцев
12+
10:40Хроники общественного быта
12+
11:00Григорий Р
12+
11:50Григорий Р
12+
12:40Россия научная. Великие имена
12+
13:00Великолепные Медичи
16+
13:55Великолепные Медичи
16+
14:45Великолепные Медичи
16+
15:40Великолепные Медичи
16+
16:35Россия научная. Великие имена
12+
17:00Великая
12+
17:50Великая
12+
18:40Великая
12+
19:40Живота своего не жалеть для Отечества
12+
20:35Пётр Первый
6+
22:20Пётр Первый
6+
0:00Час истины
12+
1:00Чкалов
16+
1:55Чкалов
16+
2:50Чкалов
16+
3:45Чкалов
16+
4:35Иван Грозный
12+
КИНОСЕРИЯ
5:20Гоголь
16+
6:20Гоголь
16+
7:20Гоголь
16+
8:15Гоголь
16+
9:20Коп
16+
10:20Коп
16+
11:15Коп
16+
12:15Коп
16+
13:15Коп
16+
14:15Коп
16+
15:10Коп
16+
16:15Коп
16+
17:15Чисто английские убийства
12+
18:10Чисто английские убийства
12+
19:10Чисто английские убийства
12+
19:55Чисто английские убийства
12+
21:00Чисто английские убийства
12+
21:55Чисто английские убийства
12+
22:55Чисто английские убийства
12+
23:45Чисто английские убийства
12+
0:55Чисто английские убийства
12+
1:50Чисто английские убийства
12+
2:45Чисто английские убийства
12+
3:50Чисто английские убийства
12+
4:45Мастер и Маргарита
16+
МИР
5:00Фестиваль Авторадио
12+
10:00Новости
10:15Фестиваль Авторадио
12+
16:00Новости
16:25Фестиваль Авторадио
12+
23:55"МИР" поздравляет мир
0+
0:00Фестиваль Авторадио
12+
ТНВ
5:35Ретро-концерт
0+
6:00"От сердца - к сердцу" (на татарском языке)
6+
7:00"SMS". Музыкальные поздравления (на татарском языке)
6+
9:00"В Новый год будем вместе" (на татарском языке)
12+
10:00"Там, где кипит жизнь" (на татарском языке)
12+
10:30Концерт (на татарском языке)
6+
11:00"Тайна новогодних игрушек". Республиканская новогодняя ёлка
0+
12:00Год культурного наследия народов России в Республике Татарстан
0+
12:10Мультфильмы
6+
12:30Видеоспорт
12+
13:00Судьбы человеческие
12+
14:00"Подмена" (на татарском языке)
12+
16:00Итоги года
0+
16:10"В Новый год будем вместе" (на татарском языке)
12+
17:00"Сердце ждёт любви" (на татарском языке)
12+
18:30Новости Татарстана (на татарском языке)
12+
19:00"Народ мой..." (на татарском языке)
12+
19:30Новости в субботу
12+
20:00"Жавид-шоу" (на татарском языке)
16+
21:00"Споёмте, друзья!" (на татарском языке)
6+
22:05Хаситэ
6+
23:50Новогоднее обращение Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова
0+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0+
0:05"Новогодняя ночь на "ТНВ"
6+
Кухня ТВ
5:00Пять ужинов
12+
5:15Пять ужинов
12+
5:35Создаем шедевры с Анной Олсон
12+
6:00Мировая кухня
12+
6:30Вкус праздника
12+
7:00Праздничная кухня
12+
7:30Сытная кухня
12+
8:00Пять ужинов
12+
8:25Вкус праздника
12+
8:50Готовим в выходные с Мэри
6+
9:00Италия Боначини. Встречаем Рождество!
12+
9:50Праздничный стол с Гордоном Рамзи
12+
11:30Вкус праздника
12+
11:55Готовим в выходные с Мэри
6+
12:10Мировая кухня: наши любимые праздничные рецепты
12+
13:00Вкус праздника
12+
13:25Праздничная кухня
12+
13:55Готовь и пробуй с Найджелой Лоусон
12+
15:05Вкус праздника
12+
15:35Праздничная кухня
12+
16:05Великий пекарь Британии
12+
17:10Праздничная кухня
12+
17:40Великий пекарь Британии
12+
18:45Пять ужинов
12+
19:05Праздничная кухня
12+
19:30Готовимся к праздникам со Спенсером Уоттсом
12+
20:20Готовим в выходные с Мэри
6+
20:35Лучшие рецепты к празднику от Джейми Оливера
12+
21:35Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту
16+
0:00Любовь и кухня
16+
1:40Высокая кухня на скотном дворе
12+
3:25Кекс в большом городе
16+
Время
5:20Наедине со всеми
16+
6:10Жизнь как в кино
12+
7:00Чародеи
12+
9:50Снегурочка
12+
11:30Новогодние приключения Маши и Вити
6+
13:00Золушка
6+
14:30Старые песни о главном
12+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0:00Новогодняя ночь на телеканале "Время"
12+
Дом кино
5:55Ёлки лохматые
12+
7:20Ёлки новые
12+
8:55Ёлки последние
12+
10:40Ёлки-2
12+
12:30Чародеи
12+
15:20Лёд
12+
17:20Сваты
16+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0:00Падал прошлогодний снег
6+
0:20Ёлки-3
12+
1:55Чародеи
12+
Ностальгия
5:00Блеф-клуб
16+
5:30Музыкальная Ностальгия
12+
6:00Еловая субмарина
12+
6:40Музыкальная Ностальгия
12+
7:10Стрелец неприкаянный
18+
8:35Музыкальная Ностальгия
12+
9:00Прошедшее время
12+
9:40Музыкальная Ностальгия
12+
10:00Рождённые в СССР
12+
11:00Блеф-клуб
18+
11:35Музыкальная Ностальгия
12+
12:00"До и после..." с Владимиром Молчановым
16+
13:00Музыкальная Ностальгия
12+
13:20Этот замечательный мир
16+
14:40Музыкальная Ностальгия
12+
15:00Прошедшее время
12+
15:40Музыкальная Ностальгия
12+
16:00Рождённые в СССР
12+
17:00Блеф-клуб
16+
17:30Музыкальная Ностальгия
12+
18:00Серенада Солнечной долины
16+
19:25Пусть говорят
16+
21:00Было время
16+
22:00Рождённые в СССР
12+
23:00Блеф-клуб
16+
23:30Новогодняя музыкальная Ностальгия
12+
4:00Рождённые в СССР
12+
Русский Иллюзион
5:05Восьмерка
16+
6:30Гуляй, Вася! Свидание на Бали
16+
8:15Ласковый май
16+
10:20Одна война
16+
11:55Убийство нa 100 миллионов
12+
13:50Дневник его жены
16+
15:45Сокровища О.К
12+
17:40Очень женские истории
16+
19:25Глухарь в кино
16+
21:05Maтч
16+
23:10Bикинг
18+
1:30Убийство нa 100 миллионов
12+
3:20Гуляй, Вася! Свидание на Бали
16+
Иллюзион +
5:10Криминальная фишка от Генри
16+
7:00Кровью и потом: Анаболики
16+
9:05Дoвериe
16+
10:35Любовь не по сценарию
16+
12:20Лулу и Бриггс
12+
14:00Американец
16+
15:45Былые привычки
16+
17:10Дикaя жизнь
16+
18:55Игры судьбы
16+
20:30За мечтой
12+
22:00Шпион по соседству
12+
23:30Семейный бизнес
18+
1:20Ультраамериканцы
18+
2:50Дoвериe
16+
4:15Дикaя жизнь
16+
Кинопоказ HD
5:00Легионер
18+
6:35Неудержимые
18+
8:05Неудержимые-2
18+
9:35Неудержимые-3
18+
11:30Легионер
18+
13:00Неудержимые
18+
14:35Неудержимые-2
18+
16:05Неудержимые-3
18+
18:00Легионер
18+
19:30Неудержимые
18+
21:00Неудержимые-2
18+
22:35Неудержимые-3
18+
0:25Неудержимые
18+
2:00Неудержимые-2
18+
3:30Пока мы молоды
18+
ЖИВИ!
5:00Йога. Женские практики
12+
5:30"Дыши и худей" с Мариной Корпан
12+
5:45Фитнес с резинками
12+
6:00"Скульптурное лицо" с Викторией Цепляевой
12+
6:30Здоровая спина 2.0.
12+
7:00YogaУтро
6+
7:30"Утренний заряд" с Димой Брагиным
12+
7:45Здоровые завтраки
12+
8:00Йога. Женские практики
12+
8:30"Дыши и худей" с Мариной Корпан
12+
8:45Антицеллюлитная гимнастика с Еленой Каркукли
12+
9:00"Скульптурное лицо" с Викторией Цепляевой
12+
9:30Здоровая спина 2.0.
12+
10:00YogaУтро
6+
10:30"Утренний заряд" с Димой Брагиным
12+
10:45Здоровые завтраки
12+
11:00Йога. Женские практики
12+
11:30"Дыши и худей" с Мариной Корпан
12+
11:45Фитнес с резинками
12+
12:00"Скульптурное лицо" с Викторией Цепляевой
12+
12:30Здоровая спина 2.0.
12+
13:00Фитнес-бикини 2.0.
12+
13:30Shuffle Dance
12+
14:00Здоровые обеды
12+
14:30Кроссфит 2.0.
12+
15:00Пилатес изнутри
6+
16:00Табата-Хард
12+
16:30Шпагат
12+
17:00Здоровые ужины
12+
17:30Антицеллюлитная гимнастика с Еленой Каркукли
12+
17:45Фитнес с резинками
12+
18:00Уроки чувственности
16+
18:30Экспресс-йога
12+
19:00Фитнес-бикини 2.0.
12+
19:30Shuffle Dance
12+
20:00Здоровые ужины
12+
20:30Табата-Хард
12+
21:00Пилатес изнутри
6+
22:00Антицеллюлитная гимнастика с Еленой Каркукли
12+
22:15"Дыши и худей" с Мариной Корпан
12+
22:30Шпагат
12+
23:00Уроки чувственности
16+
23:30Экспресс-йога
12+
0:00Танцуй Twerk
16+
1:00"Йога Reflex" с Ириной Нельсон
12+
2:00Дыхание стретчинга
12+
3:00Здоровые и знаменитые: Русская версия
12+
4:00Боди-балет
12+
4:30Аэробика в стиле ретро
12+
Феникс+ Кино
5:00Оля + Коля
16+
6:00Юбилей
16+
7:00Юбилей
16+
8:00Я люблю своего мужа
16+
9:00Я люблю своего мужа
16+
10:00Я люблю своего мужа
16+
11:00Я люблю своего мужа
16+
12:00Оля + Коля
16+
13:00Оля + Коля
16+
14:00Юбилей
16+
15:00Юбилей
16+
16:00Я люблю своего мужа
16+
17:00Я люблю своего мужа
16+
18:00Я люблю своего мужа
16+
19:00Я люблю своего мужа
16+
20:00Оля + Коля
16+
21:00Оля + Коля
16+
22:00Юбилей
16+
23:00Юбилей
16+
0:00Курортный роман
16+
1:00Курортный роман
16+
2:00Курортный роман
16+
3:00Курортный роман
16+
4:00Курортный роман-2
16+
.Red
5:35Голливуд за кадром
16+
6:00Голливуд за кадром
16+
6:25Рассказы Русалочки
16+
7:55Эспен в королевстве троллей
16+
9:45Эспен в поисках золотого замка
16+
11:35Правила моей кухни
16+
12:55Правила моей кухни
16+
14:00Правила моей кухни
16+
15:00Правила моей кухни
16+
16:05Правда о деле Гарри Квеберта
16+
16:50Правда о деле Гарри Квеберта
16+
17:40Правда о деле Гарри Квеберта
16+
18:35Правда о деле Гарри Квеберта
16+
19:20Правда о деле Гарри Квеберта
16+
20:10Правда о деле Гарри Квеберта
16+
21:00Дюплекс
16+
22:30Короче говоря
16+
0:05Праздничный переполох
16+
2:00Жизнь по Джейн Остин
16+
3:45Рассказы Русалочки
16+
Уникум
5:10Готовим с папой
6+
5:30Мастерская "Умелые ручки"
6+
5:45Мастерская "Умелые ручки"
6+
6:00Girls only
6+
6:30Girls only
6+
7:00Я сегодня нарисую
6+
7:15Я сегодня нарисую
6+
7:30Я сегодня нарисую
6+
7:45Открытки
6+
8:00Открытки
6+
8:15Открытки
6+
8:30Бобр добр
0+
8:40Бобр добр
0+
8:45Бобр добр
0+
8:50Бобр добр
0+
8:55Бобр добр
0+
9:05Бобр добр
0+
9:10Бобр добр
0+
9:15Бобр добр
0+
9:25Готовим с папой
6+
9:45Готовим с папой
6+
10:00Мастерская "Умелые ручки"
6+
10:20Мастерская "Умелые ручки"
6+
10:35Бобр добр
0+
10:40Бобр добр
0+
10:45Бобр добр
0+
10:50Бобр добр
0+
11:00Бобр добр
0+
11:05Бобр добр
0+
11:10Бобр добр
0+
11:20Бобр добр
0+
11:25Бобр добр
0+
11:30Бобр добр
0+
11:35Бобр добр
0+
11:45Бобр добр
0+
11:50Готовим с папой
6+
12:10Готовим с папой
6+
12:30Мастерская "Умелые ручки"
6+
12:45Мастерская "Умелые ручки"
6+
13:00Girls only
6+
13:30Girls only
6+
14:00Я сегодня нарисую
6+
14:15Я сегодня нарисую
6+
14:30Я сегодня нарисую
6+
14:45Открытки
6+
15:00Открытки
6+
15:15Открытки
6+
15:35Крибли Баттл
6+
15:50Крибли Баттл
6+
16:05Пpоще простогo!
6+
16:20Пpоще простогo!
6+
16:35Новый ЗанзиБар
6+
17:00Новый ЗанзиБар
6+
17:25Бобр добр
0+
17:30Бобр добр
0+
17:40Бобр добр
0+
17:45Бобр добр
0+
17:50Бобр добр
0+
17:55Бобр добр
0+
18:05Бобр добр
0+
18:10Бобр добр
0+
18:15Бобр добр
0+
18:25Бобр добр
0+
18:30Готовим с папой
6+
18:50Готовим с папой
6+
19:10Мастерская "Умелые ручки"
6+
19:25Мастерская "Умелые ручки"
6+
19:45Girls only
6+
20:15Girls only
6+
20:45Я сегодня нарисую
6+
21:00Я сегодня нарисую
6+
21:15Я сегодня нарисую
6+
21:30Открытки
6+
21:45Открытки
6+
22:00Бобр добр
0+
22:05Бобр добр
0+
22:10Бобр добр
0+
22:15Бобр добр
0+
22:25Бобр добр
0+
22:30Бобр добр
0+
22:35Бобр добр
0+
22:40Бобр добр
0+
22:50Готовим с папой
6+
23:10Готовим с папой
6+
23:30Мастерская "Умелые ручки"
6+
23:45Мастерская "Умелые ручки"
6+
0:00Бобр добр
0+
0:05Бобр добр
0+
0:10Бобр добр
0+
0:20Бобр добр
0+
0:25Бобр добр
0+
0:30Бобр добр
0+
0:35Бобр добр
0+
0:45Бобр добр
0+
0:50Готовим с папой
6+
1:10Готовим с папой
6+
1:30Мастерская "Умелые ручки"
6+
1:45Мастерская "Умелые ручки"
6+
2:00Крибли Баттл
6+
2:15Крибли Баттл
6+
2:30Пpоще простогo!
6+
2:50Пpоще простогo!
6+
3:05Новый ЗанзиБар
6+
3:25Новый ЗанзиБар
6+
3:55Бобр добр
0+
4:00Бобр добр
0+
4:05Бобр добр
0+
4:15Бобр добр
0+
4:20Бобр добр
0+
4:25Бобр добр
0+
4:30Бобр добр
0+
4:40Бобр добр
0+
4:45Бобр добр
0+
4:50Готовим с папой
6+
.Sci-Fi
5:35Голливуд за кадром
16+
6:00Близкие контакты третьей степени
16+
8:20Громобой
16+
10:00Я, Франкенштейн
16+
11:30Пятый элемент
16+
13:40Звездные врата
16+
15:20Звездные врата
16+
16:10Звездные врата
16+
16:55Звездные врата
16+
17:40Звездные врата
16+
18:30Звездные врата
16+
19:15Звездные врата
16+
20:05В пустыне смерти
16+
20:50В пустыне смерти
16+
21:40В пустыне смерти
16+
22:25В пустыне смерти
16+
23:10Облачный атлас
16+
1:55Доспехи Бога
16+
3:25"Доспехи Бога-2: Операция "Кондор"
16+
Москва. Доверие
5:10Мой район. Энциклопедия
12+
5:30Мой район. Энциклопедия
12+
6:00Мультиутро
0+
6:20Мой район. Энциклопедия
12+
6:45Мой район. Навигатор
16+
6:55Тайны кино
12+
7:40Мой район. Навигатор
16+
7:55Медведь
12+
8:40Чародеи
0+
11:20Сирота казанская
12+
12:45Чук и Гек
0+
13:30Мой район. Навигатор
16+
13:40Женское счастье
12+
16:05Мой район. Навигатор
16+
16:15Убить вечер
12+
17:50Мой район. Навигатор
16+
18:00Зигзаг удачи
12+
19:30Мой район. Навигатор
16+
19:40Сирота казанская
12+
21:05Мой район. Навигатор
16+
21:15Чародеи
0+
23:56Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0:05Новогодняя ночь на Доверии
12+
2:05Звон вокалов
12+
Футбол
5:39Итоги года: обзор Турецкой Суперлиги, лучшие голы и моменты
7:32Итоги года: обзор Турецкой Суперлиги, лучшие голы и моменты
9:25Итоги года: обзор Турецкой Суперлиги, лучшие голы и моменты
11:18Итоги года: обзор Турецкой Суперлиги, лучшие голы и моменты
13:11Итоги года: обзор Турецкой Суперлиги, лучшие голы и моменты
13:17Итоги года: обзор Турецкой Суперлиги, лучшие голы и моменты
15:10Итоги года: обзор Турецкой Суперлиги, лучшие голы и моменты
17:03Итоги года: обзор Турецкой Суперлиги, лучшие голы и моменты
17:29Итоги года: обзор Турецкой Суперлиги, лучшие голы и моменты
19:22Итоги года: обзор Турецкой Суперлиги, лучшие голы и моменты
19:48Итоги года: обзор Турецкой Суперлиги, лучшие голы и моменты
21:41Итоги года: обзор Турецкой Суперлиги, лучшие голы и моменты
22:07Итоги года: обзор Турецкой Суперлиги, лучшие голы и моменты
0:00Легенды футбола
1:53Легенды футбола
3:46Легенды футбола
КИНОМИКС
5:45Хостел-2
18+
7:30Джанго освобожденный
18+
10:40Ночной рейс
16+
12:108 миллиметров
18+
14:30Зловещая луна
18+
16:00Авария
16+
17:45На грани
16+
20:00Экипаж
18+
22:30Голубая лагуна
16+
0:30Достать ножи
16+
3:15Апокалипсис
16+
KHL
6:00Фонбет Чемпионат КХЛ
12+
8:15Видео дня
6+
8:20Подробно
6+
9:00Фонбет Чемпионат КХЛ
12+
11:15Фонбет Чемпионат КХЛ
12+
13:30МХЛ удивляет
6+
13:45Фонбет Чемпионат КХЛ
12+
16:00На связи
6+
16:50Фонбет Чемпионат КХЛ
12+
19:05Фонбет Чемпионат КХЛ
12+
21:20Клуб тренеров с Натальей Кларк
12+
21:40Фонбет Чемпионат КХЛ
12+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0:05Хоккейная вертикаль
6+
0:20Фонбет Чемпионат КХЛ
12+
2:35На связи
6+
3:25Клуб тренеров с Натальей Кларк
12+
3:45Фонбет Чемпионат КХЛ
12+
Cinema
6:25Крысиные бега
12+
8:20Большой Стэн
18+
10:10Астерикс и Обеликс против Цезаря
12+
12:05Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
12+
14:00Астерикс на Олимпийских играх
12+
16:00Астерикс и Обеликс в Британии 3D
12+
17:55Такси
12+
19:35Такси-2
12+
21:00Такси-3
12+
22:30Такси-4
16+
0:00Назад в будущее
12+
2:00Назад в будущее-2
12+
3:40Назад в будущее-3
12+
Карусель
5:00Ранние пташки
0+
7:00С добрым утром, малыши!
0+
7:40Барбоскины
0+
9:15Умка
0+
11:00Семья на ура!
0+
11:30Трое из Простоквашино
0+
11:50Каникулы в Простоквашино
0+
12:10Зима в Простоквашино
0+
12:25Умка
0+
12:35Умка ищет друга
0+
12:45Ералаш
6+
14:00Сказочный патруль. Хроники чудес
0+
16:05"Оранжевая корова" встречает Новый год
0+
18:15"Маша и Медведь" встречают Новый год
0+
20:30Спокойной ночи, малыши!
0+
20:45Новогодний мультмарафон
0+
23:00Детям большим и маленьким. Новогодняя ёлка в Кремле
0+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0:05Новогодний мультмарафон
6+
TV1000 Action
6:05Законопослушный гражданин
18+
8:10Расплата
18+
10:20Терминатор-2: Судный день
16+
13:00Терминатор-3: Восстание машин
16+
14:55Терминатор: Да придёт спаситель
16+
16:50Терминатор: Генезис
16+
19:00Воздушная тюрьма
16+
20:55Экипаж
18+
23:15Воздушный маршал
16+
1:00Законопослушный гражданин
18+
2:45Расплата
18+
TDK
5:04Ева
16+
5:30Ева
16+
6:00Ювелирия
16+
7:00Ювелирия
16+
8:00Ювелирия
16+
9:00Ювелирия
16+
10:00Ювелирия
16+
11:00Ювелирия
16+
12:00Ювелирия
16+
13:00Ювелирия
16+
14:00Ювелирия
16+
15:00Ювелирия
16+
16:00Ювелирия
16+
17:00Ювелирия
16+
18:00Ювелирия
16+
19:00Ювелирия
16+
20:00Ювелирия
16+
21:00Ювелирия
16+
22:00Ювелирия
16+
23:00Ювелирия
16+
0:00Ювелирия
16+
1:00Ювелирия
16+
2:00Доктор Мартин
16+
2:42Доктор Мартин
16+
3:25Доктор Мартин
16+
4:12Мир без виз
16+
Русский роман
7:50Интим не предлагать
12+
9:30Моя мама - Снегурочка!
12+
11:05Женщина его мечты
12+
14:45Джинн
12+
18:00Выстрел в спину
12+
19:40Любовь как стихийное бедствие
12+
23:05Родные пенаты
12+
2:10Интим не предлагать
12+
3:40Моя мама - Снегурочка!
12+
Ю
5:15Маша и Медведь
0+
7:30Маша и Медведь
0+
9:45Папа попал
12+
11:40Моя свекровь - монстр
16+
16:45Кот-парад
6+
19:45Кот-парад
6+
22:25Маша и Медведь
0+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0:05Маша и Медведь
0+
3:00Маша и Медведь
0+
Общественное телевидение России
5:35Новогодний переполох
16+
9:00Календарь
12+
9:30ОТРажение. Детям
10:15Веселые ребята
12+
11:50ОТРажение. Новый год
13:20Новости
13:25Календарь
12+
13:50Труффальдино из Бергамо
0+
15:00Новости
15:05ОТРажение. Новый год
15:35Труффальдино из Бергамо
0+
16:4031 июня
12+
17:00Новости
17:0531 июня
12+
19:00ОТРажение. Новый год
19:25Бременские музыканты
0+
19:45По следам бременских музыкантов
12+
20:05Принцесса цирка
12+
22:35Что осталось за кадром
12+
23:50Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0:00Что осталось за кадром
12+
1:10Юбилейное шоу трёх роялей "Bel Suono". 10 лет"
12+
3:00Цирк
12+
4:15Веселые ребята
12+
Пятница
5:00Ну, погоди! Каникулы
0+
5:05Ну, погоди! Каникулы
0+
5:10Ну, погоди! Каникулы
0+
5:20Ну, погоди! Каникулы
0+
5:25Ну, погоди! Каникулы
0+
5:30Ну, погоди! Каникулы
0+
5:40Ну, погоди! Каникулы
0+
5:45Ну, погоди! Каникулы
0+
5:50Ну, погоди! Каникулы
0+
6:00Пятница News
16+
6:25Ну, погоди! Каникулы
0+
6:30Простоквашино
0+
6:35Простоквашино
0+
6:45Простоквашино
0+
6:50Простоквашино
0+
6:55Простоквашино
0+
7:00Простоквашино
0+
7:10Простоквашино
0+
7:15Простоквашино
0+
7:20Гоу, Феликс
6+
9:00Руссо-экспрессо
16+
10:00Руссо-экспрессо
16+
11:10Черный список
16+
12:00Вундеркинды-3. Новогодний выпуск
16+
14:40Битва шефов. Новогодний выпуск
16+
18:30Битва шефов
16+
20:40Супердискотека 90-х. Радио Рекорд-2021
16+
22:50Супердискотека 90-х. Радио Рекорд-2019
16+
23:50Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
0:00Супердискотека 90-х. Радио Рекорд-2019
16+
1:40Супердискотека 90-х. Радио Рекорд-2021
16+
3:10Супердискотека 90-х. Радио Рекорд-2019
16+
4:30Пятница News
16+
СТС Love
5:00Царевны
0+
6:00Три кота
0+
9:45Кухня
16+
16:45План игры
12+
19:00Ловушка для родителей
0+
21:35Папины дочки
0+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0+
0:05Папины дочки
0+
0:30Сердца за любовь
16+
Детский мир
5:00Олли: Веселый грузовичок
0+
5:05Олли: Веселый грузовичок
0+
5:10Олли: Веселый грузовичок
0+
5:15Олли: Веселый грузовичок
0+
5:20Олли: Веселый грузовичок
0+
5:30Богатырята
12+
5:40Богатырята
12+
6:00Принцесса и дракон
12+
7:15Белка и Стрелка: Карибская тайна
6+
8:35Конь Юлий и большие скачки
6+
9:50Крепость: Щитом и мечом
12+
11:10Урфин Джюс и его деревянные солдаты
12+
12:45Урфин Джюс возвращается
12+
14:00Принцесса и дракон
12+
15:15Белка и Стрелка: Карибская тайна
6+
16:35Конь Юлий и большие скачки
6+
17:50Крепость: Щитом и мечом
12+
19:10Урфин Джюс и его деревянные солдаты
12+
20:45Урфин Джюс возвращается
12+
22:00Принцесса и дракон
12+
23:15Белка и Стрелка: Карибская тайна
6+
0:35Конь Юлий и большие скачки
6+
1:50Крепость: Щитом и мечом
12+
3:10Урфин Джюс и его деревянные солдаты
12+
4:45Урфин Джюс возвращается
12+
МАТЧ!
5:05Золотой дубль
6+
6:00Есть тема!
16+
7:00Новости
7:05Все на Матч!
10:00Новости
10:05Команда МАТЧ
0+
10:20Спорт Тоша
0+
10:35Магия большого спорта
12+
13:15Новости
13:20Белый снег
6+
15:55Лыжные гонки. Тур де Ски. Спринт. Прямая трансляция из Швейцарии
17:40Новости
17:45Все на Матч!
19:45Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. Трансляция из Катара
0+
22:55Год российского спорта
12+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0:05Голевая феерия Катара!
0+
2:15Танцевальный спорт. Кубок Кремля "Гордость России!"
0+
3:30Матч! Парад
16+
4:00Наши в UFC
16+
Че!
5:10Десантура. Никто кроме нас
16+
6:00Десантура. Никто кроме нас
16+
13:10Спецназ
16+
17:40Спецназ-2
16+
21:00Улётное видео. Самое смешное
16+
22:30+100500
16+
23:00+100500
18+
23:30+100500
16+
23:55Новогоднее обращение президента Российской Федерации В.В. Путина
0+
0:05+100500
16+
0:30+100500
18+
1:00iТопчик-2
16+
2:00+100500
18+
2:20+100500
16+
ТНТ4
5:00Наша Russia
16+
5:30Наша Russia
16+
6:00Comedy Club Classic
16+
7:00Comedy Club Classic
16+
8:00Comedy Club Classic
16+
9:00Comedy Club Classic
16+
10:00Comedy Club Classic
16+
11:00Comedy Club Classic
16+
12:00Comedy Club Classic
16+
13:00Comedy Club Classic
16+
14:00Stand Up. Дайджест-2022
16+
15:00Stand Up. Дайджест-2022
16+
16:00Это миниатюры
16+
17:00Это миниатюры
16+
18:00Это миниатюры
16+
19:00Это миниатюры
16+
19:30Это миниатюры
16+
20:00Это миниатюры
16+
21:00Это миниатюры
16+
22:00Это миниатюры
16+
23:00Это миниатюры
16+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
0+
0:00Это миниатюры
16+
1:00Comedy Баттл
16+
2:00Comedy Баттл
16+
3:00Comedy Баттл
16+
4:00Comedy Баттл
16+
МАТЧ! СТРАНА
5:15Лица страны
12+
5:30Анатомия спорта
0+
6:00Спортивная гимнастика. "Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина"...
0+
8:05Несвободное падение
16+
8:55Десятка!
12+
9:10Специальный репортаж
12+
9:25Страна смотрит спорт
12+
10:05Бильярд. BetBoom Лига Чемпионов. Трансляция из Москвы
0+
11:45Фигурное катание. Фестиваль "Влюбленные в фигурное катание". Трансляц...
0+
12:45Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Трансляция из Москвы
0+
14:55Специальный репортаж
12+
15:15Пара на дистанции
12+
15:30Мир бильярда
12+
16:00Регби. PARI Кубок России. Финал
0+
17:50Анатомия спорта
0+
18:15Художественная гимнастика. Международный турнир. Трансляция из Москвы
0+
20:25Десятка!
12+
20:40Волейбол. Кубок России. Женщины. "Финал 4-х". Трансляция из Тулы
0+
22:10Специальный репортаж
12+
22:25Мир бильярда
12+
22:55Фигурное катание. Фестиваль "Влюбленные в фигурное катание". Трансляц...
0+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0:05Фигурное катание. Фестиваль "Влюбленные в фигурное катание". Трансляц...
0+
1:05Пара на дистанции
12+
1:25Год российского спорта
12+
2:15Художественная гимнастика. Гала-концерт
0+
4:00Конный спорт. Скачки. Приз Президента Российской Федерации. Трансляци...
0+
Суббота!
5:00Маша и Медведь
0+
5:20Маша и Медведь. Машины песенки
0+
5:30Маша и Медведь
0+
5:55Машины сказки
0+
6:00Маша и Медведь
0+
6:55Машкины страшилки
0+
7:00Маша и Медведь
0+
7:40Маша и Медведь. Машины песенки
0+
7:50Маша и Медведь
0+
8:40Маша и Медведь. Машины песенки
0+
8:50Маша и Медведь
0+
9:30Маша и Медведь. Машины песенки
0+
9:40Маша и Медведь
0+
10:45Маша и Медведь. Машины песенки
0+
10:50Маша и Медведь
0+
11:15Машины сказки
0+
11:20Маша и Медведь
0+
12:10Маша и Медведь. Машины песенки
0+
12:20Маша и Медведь
0+
13:10Маша и Медведь. Машины песенки
0+
13:20Маша и Медведь
0+
13:55Машкины страшилки
0+
14:10Маша и Медведь
0+
14:35Маша и Медведь. Машины песенки
0+
14:50Маша и Медведь
0+
15:35Машины сказки
0+
15:45Маша и Медведь
0+
15:50Маша и Медведь. Машины песенки
0+
16:00Ми-ми-мишки
0+
16:05Ми-ми-мишки
0+
16:15Ми-ми-мишки
0+
16:20Ми-ми-мишки
0+
16:25Ми-ми-мишки
0+
16:30Ми-ми-мишки
0+
16:35Ми-ми-мишки
0+
16:40Ми-ми-мишки
0+
16:50Ми-ми-мишки
0+
16:55Ми-ми-мишки
0+
17:00Ми-ми-мишки
0+
17:10Ми-ми-мишки
0+
17:15Ми-ми-мишки
0+
17:20Ми-ми-мишки
0+
17:25Ми-ми-мишки
0+
17:35Ми-ми-мишки
0+
17:40Ми-ми-мишки
0+
17:50Ми-ми-мишки
0+
17:55Ми-ми-мишки
0+
18:00Ми-ми-мишки
0+
18:10Ми-ми-мишки
0+
18:15Ми-ми-мишки
0+
18:20Ми-ми-мишки
0+
18:25Ми-ми-мишки
0+
18:30Ми-ми-мишки
0+
18:40Ми-ми-мишки
0+
18:45Ми-ми-мишки
0+
18:50Ми-ми-мишки
0+
19:00Буба
0+
19:05Буба
0+
19:10Буба
0+
19:15Буба
0+
19:20Буба
0+
19:25Буба
0+
19:30Буба
0+
19:40Буба
0+
19:45Буба
0+
19:50Буба
0+
19:55Буба
0+
20:00Буба
0+
20:05Буба
0+
20:15Буба
0+
20:20Буба
0+
20:25Буба
0+
20:30Буба
0+
20:35Буба
0+
20:40Буба
0+
20:50Буба
0+
20:55Буба
0+
21:00Буба
0+
21:10Буба
0+
21:15Буба
0+
21:20Буба
0+
21:25Буба
0+
21:35Буба
0+
21:45Буба
0+
21:50Буба
0+
22:00Маша и Медведь
0+
23:50Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
0+
0:00Маша и Медведь
0+
2:00Смешарики
0+
2:05Смешарики
0+
2:10Смешарики
0+
2:20Смешарики
0+
2:25Смешарики
0+
2:30Смешарики
0+
2:40Смешарики
0+
2:45Смешарики
0+
2:55Смешарики
0+
3:00Смешарики
0+
3:10Смешарики
0+
3:15Смешарики
0+
3:20Смешарики
0+
3:30Смешарики
0+
3:35Смешарики
0+
3:40Малышарики. Умные песенки
0+
3:45Смешарики
0+
3:50Смешарики
0+
3:55Смешарики
0+
4:00Малышарики. Умные песенки
0+
4:05Смешарики
0+
4:10Смешарики
0+
4:15Смешарики
0+
4:25Смешарики
0+
4:30Маша и Медведь
0+
НТВ
5:30Улицы разбитых фонарей-16
16+
6:15Пёс-6
16+
8:00Сегодня
8:20Пёс-6
16+
10:00Сегодня в Москве
10:20Пёс-6
16+
13:00Сегодня
13:20Пёс-6
16+
16:00Сегодня
16:15Пёс-6
16+
18:35Новогодний пёс
16+
20:23Новогодняя Маска + Аватар
12+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
0:00Новогодняя Маска + Аватар
12+
2:00Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса
16+