5:00 Утреннее правило 0+

5:30 Путь к храму (Новосибирск) 0+

5:55 Православный словарь 0+

6:00 Сказки Добролесья 0+

6:15 Дайджест православной службы милосердия (Екатеринбург) 0+

6:25 Простые истории (Екатеринбург) 0+

6:30 Читаем апостол (Санкт-Петербург) 0+

6:40 Читаем Евангелие вместе с Церковью (Санкт-Петербург) 0+

6:50 Церковный календарь (Санкт-Петербург) 0+

7:00 Божественная литургия. Прямая трансляция 0+

9:55 Песнопение дня 0+

10:00 Родное слово (Новосибирск) 0+

10:30 В смысле (Краснодар) 0+

11:00 Документальный фильм 0+

11:15 Источник жизни (Нижний Новгород) 0+

11:30 Сказки Добролесья (Екатеринбург) 0+

11:45 Погода 0+

11:50 Этот день в истории (Екатеринбург) 0+

11:55 Православный на всю голову! 0+

12:00 Анонсы православных событий 0+

12:05 Канон (Москва) 0+

12:25 День ангела 0+

12:30 Дайджест православной службы милосердия (Екатеринбург) 0+

12:45 Документальный фильм 0+

12:55 Православный словарь 0+

13:00 Таинства Церкви (Москва) 0+

13:25 Этот день в истории (Екатеринбург) 0+

13:30 "Доброе слово - день" и "День в Шишкином лесу" (Москва) 0+

14:00 "Благая часть" с протоиереем Евгением Попиченко 0+

14:05 Православная азбука (Саратов) 0+

14:25 Слушаем святых отцов 0+

14:30 Читаем апостол (Санкт-Петербург) 0+

14:40 Читаем Евангелие вместе с Церковью (Санкт-Петербург) 0+

14:50 Церковный календарь (Санкт-Петербург) 0+

15:00 Лекция профессора А.И. Осипова (Москва) 0+

15:35 Учимся растить любовью (Санкт-Петербург) 0+

16:00 Этот день в истории (Екатеринбург) 0+

16:05 Хранители памяти (Москва) 0+

16:25 День ангела 0+

16:30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в Шишкином лесу" (Москва) 0+

16:45 Слово в образе (Санкт-Петербург) 0+

17:00 Всенощное бдение. Прямая трансляция 0+

19:45 День ангела 0+

19:50 Православный словарь 0+

20:00 Погода 0+

20:05 Слушаем святых отцов 0+

20:10 Правило ко причащению 0+

21:00 Вечернее правило 0+

21:30 Мысли о прекрасном (Москва) 0+

21:55 "Благая часть" с протоиереем Евгением Попиченко 0+

22:00 Песнопение дня 0+

22:05 Лекция профессора А.И. Осипова (Москва) 0+

23:00 Вечернее правило 0+

23:30 Кулинарное паломничество (Москва) 0+

23:45 Песнопения для души 0+

0:00 Православный словарь 0+

0:05 Плод веры (Москва) 0+

0:30 Лекция профессора А.И. Осипова (Москва) 0+

1:05 Простые истории 0+

1:10 Документальный фильм 0+

1:40 Первосвятитель 0+

1:55 Погода 0+

2:00 Мульткалендарь 0+

2:05 Документальный фильм 0+

2:30 Письма из провинции (Нижний Новгород) 0+

2:45 Сказки Добролесья 0+

3:00 Церковь и общество (Москва) 0+

3:25 Слушаем святых отцов 0+

3:30 Документальный фильм 0+

3:55 Простые истории (Екатеринбург) 0+

4:00 Православный на всю голову! 0+

4:05 События недели (Москва) 0+

4:55 Этот день в истории (Екатеринбург) 0+